Размер хлоропласта?Что больше митохондрия или хлоропласт?
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Размер хлоропласта?Что больше митохондрия или хлоропласт?
Ответ(ы):
Гость:
Размеры митохондрии варьируют от 0,5 до 5-7 мкм В основном хоаропласты имеют форму двояковыпуклой линзы,в размерах около 4-6 мкм
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