Размер хлоропласта?Что больше митохондрия или хлоропласт?

Разное
Размер хлоропласта?Что больше митохондрия или хлоропласт?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Размеры митохондрии варьируют от 0,5 до 5-7 мкм В основном хоаропласты имеют форму двояковыпуклой линзы,в размерах около 4-6 мкм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
День жизни первобыьонго мальчкика
Ответить
Разное
Помагите пожалуйсто: размышлять что я считаю карла великим
Ответить
Разное
Дам 34 балла за сочинение по пословице о природе Сочинение по пословице о природе любой Небольшое сочинение
Ответить
Разное
Спасибо за правильный ответ я проверил и тут всё окей :)
Ответить
Разное
Найти массу SO3 образовавшейся при окислении 40 грамм оксида S(VI)
Ответить
Разное
Реши задачу: В магазине Маша купила 1 набор цветных карандашей за 95 рублей и альбом для рисования за 67 рублей. Сколько рублей она получит сдачи с...
Ответить
Разное
7 предложений с числительными на английском заранее спасибо 25 баллов
Ответить
Разное
Докажите, что числа 864 и 875 взаимно простые.
Ответить
Разное
Выписать словосочетания ( с вопросом) из предложения: Солнце стояло низко над горизонтом.
Ответить
Разное
Сторони трикутника відносяться як 2 : 4 : 5. Знайдіть сторони подібного йому трикутника, якщо різниця найбільшої та найменшої сторін другого трикут...
Ответить