Размер кафе 12м в ширину, 8м в ширину и 6 м в высоту. На покраску 1кв.м. нужно 500 гр крас??и. Сколько краски нужно для окрашивания стен, если окна и двери занимают 78кв.м?
Математика
Размер кафе 12м в ширину, 8м в ширину и 6 м в высоту. На покраску 1кв.м. нужно 500 гр крас??и. Сколько краски нужно для окрашивания стен, если окна и двери занимают 78кв.м?
Ответ(ы):
Гость:
(12+8)*6=120 120-78=42 42*500=21000г. 21000г=21кг ответ:21 кг.
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