Размер кафе 12м в ширину, 8м в ширину и 6 м в высоту. На покраску 1кв.м. нужно 500 гр крас??и. Сколько краски нужно для окрашивания стен, если окна и двери занимают 78кв.м?

Математика

Размер кафе 12м в ширину, 8м в ширину и 6 м в высоту. На покраску 1кв.м. нужно 500 гр крас??и. Сколько краски нужно для окрашивания стен, если окна и двери занимают 78кв.м?

Автор: Гость