Размеры куска мыла , имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, равна 12 см, 6с?? и 4 см. Каждый день используют одинаковую массу мыла. Через 14 дней все размеры куска мыла уменьшилось в 2 раза.На сколько дней хватит оставш...

Математика
Размеры куска мыла , имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, равна 12 см, 6с?? и 4 см. Каждый день используют одинаковую массу мыла. Через 14 дней все размеры куска мыла уменьшилось в 2 раза.На сколько дней хватит оставшегося куска мыла?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По логике вещей еще на 14 дней после 14 дней осталось в 2 раза меньше мыла то есть 6см,3см,2см,оставшегося "обмылка" должно хватить еще на 14 дней,хотя мне интересно как можно будет использовать в последние пару дней?
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