Размеры куска мыла , имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, равна 12 см, 6с?? и 4 см. Каждый день используют одинаковую массу мыла. Через 14 дней все размеры куска мыла уменьшилось в 2 раза.На сколько дней хватит оставш...

Гость: Гость:

По логике вещей еще на 14 дней после 14 дней осталось в 2 раза меньше мыла то есть 6см,3см,2см,оставшегося "обмылка" должно хватить еще на 14 дней,хотя мне интересно как можно будет использовать в последние пару дней?