Разметили 2 участка земли одинаковой площади. первый участок земли был квадратный, длинной 12м , а второй прямоугольный длиной 36м, найди периметр участков

Математика

Разметили 2 участка земли одинаковой площади. первый участок земли был квадратный, длинной 12м , а второй прямоугольный длиной 36м, найди периметр участков

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