Разметили 2 участка земли одинаковой площади. первый участок земли был квадратный, длинной 12м , а второй прямоугольный длиной 36м, найди периметр участков
Математика
Разметили 2 участка земли одинаковой площади. первый участок земли был квадратный, длинной 12м , а второй прямоугольный длиной 36м, найди периметр участков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(12+12)*2=48 2)(36+36)*2=144 3)48+144=192
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