Разница радиусов описанной и вписанной окружностей правильного треугольника равняется м выразите через m сторону этого треугольника

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Пусть сторона равна а. Для правильного треугольника радиус r вписанной окружности равен: r = а/(2√3), радиус R описанной окружности равен: R = a/√3. Тогда разница m радиусов описанной и вписанной окружностей равна: m = R-r = (a/√3) -( a/2√3) = a/2√3. Из этого выражения находим: a = 2m√3.