разность двух чисел 156. одно из чисел 127. найди сумму этих чисел

Математика
разность двух чисел 156. одно из чисел 127. найди сумму этих чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -127 = 156 х=156 +127  х=283 неизвестное число   283 + 127 = 410 сумма
Гость:
 х - первое число  у- второе число  х=127  х-у=156  у=127+156=283 х+у=410 
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