разность двух чисел 156. одно из чисел 127. найди сумму этих чисел
Математика
разность двух чисел 156. одно из чисел 127. найди сумму этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -127 = 156 х=156 +127 х=283 неизвестное число 283 + 127 = 410 сумма
Гость:
х - первое число у- второе число х=127 х-у=156 у=127+156=283 х+у=410
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В отлове диких свиней участвовало всё взрослое насиление Веселии:30 женщин и 26 мужчин, и в 5 раз больше жителей этого острова. Диких свиней на это...
Алгебра
Алгебра
Гоголь-моголь -- это взбитая смесь яичных желтков, сахара и какао-порошка, взятых в отношении 5 : 2 : 1. Определите массу сахара в 600 граммах гого...
Русский язык
составте словосочетания со словами : на знамени, на ветке черёмухи, о решительности, к помощи, по истории, на лужайке, к молодёжи, в пламени , к с...