Разность между первым и вторым числами равна разности между третим и первым числами. Доказать что первое число есть среднее арифметическое между вторым и третьим
Математика
Разность между первым и вторым числами равна разности между третим и первым числами. Доказать что первое число есть среднее арифметическое между вторым и третьим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среднее арифметическое - отношение суммы чисел к их количеству. x₁-x₂ = x₃-x₁ <=> 2x₁ = x₃+x₂ <=> x₁ = (x₂+x₃)/2
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