Разность между первым и вторым числами равна разности между третим и первым числами. Доказать что первое число есть среднее арифметическое между вторым и третьим

Математика

Разность между первым и вторым числами равна разности между третим и первым числами. Доказать что первое число есть среднее арифметическое между вторым и третьим

Автор: Гость