Разность между седьмым и пятым членами геометрической прогрессии равна 45. Вычисл??те её её пятый член , если знаменатель прогрессии равен 4
Алгебра
Разность между седьмым и пятым членами геометрической прогрессии равна 45. Вычисл??те её её пятый член , если знаменатель прогрессии равен 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A7-a5=45,q=4,a5=? a5=a7/qˇ2 a5=a7/16 a5=a7-45 a7-45=a7/16, 16a7-45.16=a7,15a7=45.16,a7=3.16=48 a5=48-45 a5=3
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