Разность между седьмым и пятым членами геометрической прогрессии равна 45. Вычисл??те её её пятый член , если знаменатель прогрессии равен 4

Алгебра

Разность между седьмым и пятым членами геометрической прогрессии равна 45. Вычисл??те её её пятый член , если знаменатель прогрессии равен 4

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