Разность потенциалов между обкладками плоского конденсатора U=200В,расстояние меж??у обкладками d=1мм,Q=20нКл.Определить площадь пластин S и энергию поля W конденсатора. Помогите пожалуйста

Физика
Разность потенциалов между обкладками плоского конденсатора U=200В,расстояние меж??у обкладками d=1мм,Q=20нКл.Определить площадь пластин S и энергию поля W конденсатора. Помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C = q/U - с одной стороны  C = (e0 S)/d - с другой q/U = (e0 S)/d S = (q d)/(e0 U) S = (2*10^(-8)*10^(-3))/(8.85*10^(-12)*200) ≈ 0.0113 м² энергия заряженного конденсатора W = (q U)/2 W = (2*10^(-8)*200)/2 = 0.000002 Дж или 2 мкДж
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