Разность углов, прмлежащих к одной стороне параллелограмма равна 48градусам. Найд??те меньший угол параллелограмма в градусах.
Геометрия
Разность углов, прмлежащих к одной стороне параллелограмма равна 48градусам. Найд??те меньший угол параллелограмма в градусах.
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