Разность углов, прмлежащих к одной стороне параллелограмма равна 48градусам. Найд??те меньший угол параллелограмма в градусах.

Геометрия
Разность углов, прмлежащих к одной стороне параллелограмма равна 48градусам. Найд??те меньший угол параллелограмма в градусах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два друга, живущие в разных городах, решили встретиться. Один на скутере выехал из Рязани, а второй в это же время на автомобиле из Владимира. Расс...
Ответить
Химия
CH2(OH)-CH2(OH)+Na->
Ответить
Биология
Отделы тела и их роль у млекопитающих
Ответить
Информатика
В текстовом файле хранятся данные о температуре каждого дня за некоторый год. -Вывести все данные. -Вывести среднюю температуру за последний ме...
Ответить
Математика
35+x=40 это уравнение
Ответить