Разность двух чисел 107, остаток от деления большего на меньшее 15, Частное равно 5. Найти числа.

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Разность двух чисел 107, остаток от деления большего на меньшее 15, Частное равно 5. Найти числа.
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