Разность двух чисел 107, остаток от деления большего на меньшее 15, Частное равно 5. Найти числа.
Разное
Разность двух чисел 107, остаток от деления большего на меньшее 15, Частное равно 5. Найти числа.
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