Разность двух чисел равна 5.Найдите эти числа,если 29 одного из них равны 20% большего.

x-первое число; у- второе число, тогда первое уравнение х-у=5. меньшее из них у , то получим второе уравнение 2/9 у=0,2х, 0,2 это 1/5, решаем систему: х-у=5 2/9у=1/5х; из первого х=5+у подставим во второе 2/9у=1/5(5+у) х=5+у 2/9у=1/5(5+у) х=5+у 2/9у-1/5у=1 приведем к общему знаменателю и получим х=5+у 10у-9у=45 х=5+у у=45, то х=50.