Разность углов, прилежащих к одной стороне параллелограмма, равна 20 градусов. Найдите меньший угол параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

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Разность углов, прилежащих к одной стороне параллелограмма, равна 20 градусов. Найдите меньший угол параллелограмма. Ответ дайте в градусах.

Автор: Гость