Разновидностями сил упругости являются : А.Сила тяжести Б.Давление В.Сила реа??ции опоры Г.Вес тела

Физика
Разновидностями сил упругости являются : А.Сила тяжести Б.Давление В.Сила реа??ции опоры Г.Вес тела
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