Разобрать по составу : Заметелило,братство,ясный,поварёнок,резчик,обрисовывает,п??оверните и спрыгнуть. СРОЧНО!!!
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Разобрать по составу : Заметелило,братство,ясный,поварёнок,резчик,обрисовывает,п??оверните и спрыгнуть. СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Заметелило- за(приставка),мет(корень),ел(суффикс),ил(суффикс),о(окончание) Братство-брат(корень),ств(суффикс),о(окончание) Ясный-ясн(корень),ый(окончание) Поваренок-по(приставка),вар(корень),ёнок(суффикс),окончание нулевое Резчик- рез(корень),чик(суффикс),окончание нулевое. Обрисовывает-об(приставка),рис(корень),ов(суффикс), ыв(суффикс),а(суффикс),ет(окончание) Проверните-про(приставка),Верн(корень),ит(суффикс),е(окончание) Спрыгнуть-с(приставка),прыг(корень),ну(суффикс),ть(окончание)
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