Разобрать предложение по членам Наш учитель постепенно открывая нам не ведомый мир , и после этого мы видели красоту окружающей нас действительности
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Разобрать предложение по членам Наш учитель постепенно открывая нам не ведомый мир , и после этого мы видели красоту окружающей нас действительности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш - определение Учитель - подлежащее Постепенно - обстоятельство Открывал - сказуемое Нам - дополнение Неведомый - прилагательное Мир - дополнение и после этого - обстоятельство Мы - подлежащие видели красоту - сказуемое окружающей нас действительности - дополнение
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