Разобрать предложение по членам Наш учитель постепенно открывая нам не ведомый мир , и после этого мы видели красоту окружающей нас действительности

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Разобрать предложение по членам Наш учитель постепенно открывая нам не ведомый мир , и после этого мы видели красоту окружающей нас действительности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш - определение Учитель - подлежащее  Постепенно - обстоятельство  Открывал - сказуемое Нам - дополнение  Неведомый - прилагательное  Мир - дополнение и после этого - обстоятельство  Мы - подлежащие  видели красоту - сказуемое окружающей нас действительности - дополнение 
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