Разобрать предложение по членам предложения и частям речи .Ткачихи ткут ситец из ??лопка на ткацких станках.
Русский язык
Разобрать предложение по членам предложения и частям речи .Ткачихи ткут ситец из ??лопка на ткацких станках.
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Ткачихи-подлежащее ткут-сказуемое ситец-дополнение из хлопка-дополнение на ткацких-определение станках-дополнение
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