Разобрать предложение по членам предложения и частям речи .Ткачихи ткут ситец из ??лопка на ткацких станках.

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Разобрать предложение по членам предложения и частям речи .Ткачихи ткут ситец из ??лопка на ткацких станках.

Автор: Гость