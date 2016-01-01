Разобрать предложения по членам: 1. Первый луч солнца через неплотно притворенные ставни золотил печь, недавно крашенные стены, увешенные картинками на темы детских сказок 2. Не гляди же с тоской на дорогу 3. Доброхотные пожерт...

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Разобрать предложения по членам: 1. Первый луч солнца через неплотно притворенные ставни золотил печь, недавно крашенные стены, увешенные картинками на темы детских сказок 2. Не гляди же с тоской на дорогу 3. Доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый (определение) луч (подлежащее) солнца (дополнение) через (обстоятельство) неплотно притворенные (определение) ставни (дополнение) золотил (сказуемое) печь (дополнение), недавно (обстоятельство) крашенные (определение) стены ( дополнение), увешенные картинками ( дополнение) на темы (дополнение) детских (определение) сказок (дополнение)
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