Разобрать предложения по членам и указать какой части речи:На все зимние каникулы я приехала к дедушке,он у меня лесник. Утром мы с дедушкой совершаем обход лесных владений.Без лыж в лесу далеко не уйдёшь,в снегу утонешь.

Русский язык

Разобрать предложения по членам и указать какой части речи:На все зимние каникулы я приехала к дедушке,он у меня лесник. Утром мы с дедушкой совершаем обход лесных владений.Без лыж в лесу далеко не уйдёшь,в снегу утонешь.

Автор: Гость