Разобрать предложения по членам и указать какой части речи:На все зимние каникулы я приехала к дедушке,он у меня лесник. Утром мы с дедушкой совершаем обход лесных владений.Без лыж в лесу далеко не уйдёшь,в снегу утонешь.

Русский язык
Разобрать предложения по членам и указать какой части речи:На все зимние каникулы я приехала к дедушке,он у меня лесник. Утром мы с дедушкой совершаем обход лесных владений.Без лыж в лесу далеко не уйдёшь,в снегу утонешь.
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