Разобрать слово шёл по звуком

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Разобрать слово шёл по звуком
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
[ш о л] Ш согл, твер(непар),глух(пар) Е глас,удар Л согл, твер(пар), звон(непар),сонорная
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