Разобрать слово шёл по звуком
Русский язык
Разобрать слово шёл по звуком
Ответ(ы):
Гость:
[ш о л] Ш согл, твер(непар),глух(пар) Е глас,удар Л согл, твер(пар), звон(непар),сонорная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Расстояние от сухуми и сочи равно 125км. Какое расстояние между этими городами на к??рте, масштаб которой 1:5000000?
Математика
Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу.,когда между ним?? было 200км. Через 2ч расстояние между ними сократилось до 80 км....