Разобрать по членам предложение.Как красива природа осенью.

Разобрать по членам предложение.Как красива природа осенью.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Природа - подлежащее, как красива - сказуемое, осенью - обстоятельство,
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