Разобрать слова по составу позвонила,преподнесла,подъезд,подорожник.
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Разобрать слова по составу позвонила,преподнесла,подъезд,подорожник.
Ответ(ы):
Гость:
Позвонила: по-звон-и-л-а, по- приставка, звон- корень, и-суффикс, л-суффикс, а-окончание Преподнесла: пре-под-нес-л-а, пре-приставка преувеличения, под-приставка, нес-корень, л-суффикс, а-окончание Подъезд: под-ъ-езд, под-приставка, езд-корень, окончание нулевое Подорожник: по-дорож-н-ик, по-приставка, дорож-корень, н-суффикс, ик-суффикс, окончание нулевое
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