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Разобрать слова по составу:ночного, зеленом, ясным, звезды
Разобрать слова по составу:ночного, зеленом, ясным, звезды
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Приставки ставятся в начале слова.
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