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Разобрать слово Далёком как часть речи
Разобрать слово Далёком как часть речи
Ответ(ы):
Ответил Гость:
далёком-сущ.,нач форма - далеко, нариц., неодуш., ед.ч., 2 скл.,П.п.
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