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Разобрать слово как часть речи - ломает
Разобрать слово как часть речи - ломает
Ответ(ы):
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Ломает-глагол Лом-корень А-суффикс Ет-окончание
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