разобрать слово как часть речи СЕТЬ

разобрать слово как часть речи СЕТЬ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сеть - н.ф сеть, сущ, неодуш, нариц, ж.р., 3 - е скл., ед.ч., И.п.
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