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разобрать слово как часть речи СЕТЬ
разобрать слово как часть речи СЕТЬ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сеть - н.ф сеть, сущ, неодуш, нариц, ж.р., 3 - е скл., ед.ч., И.п.
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