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разобрать слово СОСНОВУЮ как часть речи
разобрать слово СОСНОВУЮ как часть речи
Ответ(ы):
Ответил Гость:
прилагательное, женский род, единственное число, винительный падеж
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