Разрешите уравнения tg (x + 2) = 0

Разрешите уравнения tg (x + 2) = 0

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Tg(x+2)=0 x+2=n x=n-2 Ответ: n-2.
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