РАЗРЕШИТЬ УРОВНЕНИЕ 3*7+6/2=

РАЗРЕШИТЬ УРОВНЕНИЕ 3*7+6/2=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Наверно вы имели ввиду пример 1)3*7=21 2)6/2=3 3)21+3=24
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