Разведчик Штирлиц вспоминал что из 17 дней 9 было удачных.Сколько было неудачных дней!Нужно условие и решение задачи

Математика

Разведчик Штирлиц вспоминал что из 17 дней 9 было удачных.Сколько было неудачных дней!Нужно условие и решение задачи

Автор: Гость