Разведчик Штирлиц вспоминал что из 17 дней 9 было удачных.Сколько было неудачных дней!Нужно условие и решение задачи
Математика
Разведчик Штирлиц вспоминал что из 17 дней 9 было удачных.Сколько было неудачных дней!Нужно условие и решение задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-9=8 дней было неудачных
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