Разведчик Штирлиц вспоминал что из 17 дней 9 было удачных.Сколько было неудачных дней!Нужно условие и решение задачи

Математика
Разведчик Штирлиц вспоминал что из 17 дней 9 было удачных.Сколько было неудачных дней!Нужно условие и решение задачи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17-9=8 дней было неудачных
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какие из следующих событий или процессов можно использовать для передачи или пол??чения информации : вспышка света, школьный звонок, восход солнца ...
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите решить номер 174
Ответить
Алгебра
Помогите решить алгебру!!
Ответить
Химия
Из какого раствора соли цинк будет вытеснять металл А. хлорид натрия Б. нитрат алюминия В. сульфат магния Г. хлорид меди (II)
Ответить
Русский язык
Сочинение "Идеальные подарки", Какой подарок вы бы хотели получить, какой бы подар??ли другу небольшое 80-100 слов на русском языке
Ответить