Развёрнутый ответ на вопрос Как искуство воздейсвуют на душу человека. 10 предложений

Искусство влияет на всех и каждого. На одних оно воздействует крайне позитивно, приводя их в восторг. Другие же морщатся и искренне не понимают, зачем оно нужно. Но я склонен утверждать, что искусство в той или иной степени развивает человека. Иногда он и сам этого не осознаёт, но, попадая под влияние шедевральных произведений искусства, он невольно расширяет свой кругозор. Когда человек имеет тягу к прекрасному, он духовно обогащается, растёт, становясь всё выше и выше. Он начинает понимать многие вещи, которые до сих пор был не в состоянии понять. Вот таким образом настоящее искусство делает людей лучше. Предлагаю так