Развитие сельской хозяйства

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Развитие сельской хозяйства
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Гость:
В настоящее время идут исследования по совершенствованию форм ведения сельского хозяйства, с помощью методовселекции и генной инженерии выводятся новые виды растений и животных, более устойчивые к вредителям, жизнестойкие, обладающие более высокими продуктивными качествами.Константин Циолковский ещё в начале XX века утверждал, что освоение дальнего космоса невозможно без создания автономных станций, способных самостоятельно производить кислород и пищевые продукты.В далёкой перспективе рассматривается возможностьтерраформирования планет для создания на них условий пригодных для жизни и поддержания привычной для человекабиосферы.
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