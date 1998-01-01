Развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране,выдающиеся достижения советских и российских спортсменов.Срочно надо!

аш олимпийский дебют датирован 1908 годом. Тогда на Игры IV Олимпиады в Лондоне отправилась группа всего из пяти спортсменов. И один из них - фигурист Николай Панин-Коломенкин стал первым российским олимпийским чемпионом. Еще двое - борцы Николай Орлов и Александр Петров завоевали серебряные награды. Спустя четыре года российская делегация, хоть и была одной из самых представительных на Играх V Олимпиады в Стокгольме, вернулась домой лишь с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Следующего нашего участия в Олимпийских играх пришлось ждать ровно 40 лет. Но возвращение было триумфальным: на Играх XV Олимпиады в Хельсинки весь мир смог оценить высочайший потенциал советского спорта. Под флагом СССР спортсмены нашей страны выступали на всех летних и зимних Играх с 1952 по 1988 год, за исклю¬чением Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе. Титул олимпийского чемпиона носят более 800 спортсменов бывшего СССР, причем гимнастки Полина Астахова и Нелли Ким поднимались на высшую ступень олимпийского пьедестала по пять раз, конькобежка Лидия Скобликова - шесть, а гимнасты Виктор Чукарин, Борис Шахлин и Нико¬лай Андрианов - по семь. Самая же большая коллекция олимпийских медалей - у выдающейся гимнастки Ларисы Латыниной. Выступая на трех Играх, она завоевала в общей сложности 18 наград: 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Это абсолютный мировой рекорд XX века! В 1992 году на XVI зимних Олимпийских играх в Альбервилле и Играх XXV Олимпиады в Барселоне выступала так называемая Объединенная команда, составленная из представителей 12 государств - бывших советских республик. И выступала прекрасно. В Альбервилле она была второй по общему количеству медалей, в Барселоне - первой. В 1994 году победную эстафету подхватили спортсмены России. Выступая на XVII зимних Олимпийских играх самостоятельной командой, они завоевали в норвежском Лиллехаммере 11 золотых медалей - больше чем посланцы любой другой страны. А спустя два года наши атлеты впервые после 1912 года участвовали под российским флагом в летних Играх. 31 россиянин вернулся из Атланты олимпийским чемпионом, а 63 - призерами Игр. Еще 11 наших соотечественников стали победителями последних зимних Игр столетия, прошедших в 1998 году в японском городе Нагано. Новая Россия высоко оценила победы своих посланцев на Олимпийских играх. Многие были награждены орденами и медалями, а лыжницы Любовь Егорова, Лариса Лазутина и борец Александр Карелин удостоены высшей государственной награды - Золотой Звезды Героя России!