Read the newspaper store on your own. Then answer the question: Who is looking for the capsule from a satellite? переведите пожалуйста!

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Read the newspaper store on your own. Then answer the question: Who is looking for the capsule from a satellite? переведите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читайте газету магазин по своему усмотрению. Тогда ответ на вопрос: Кто ищет капсулы со спутника?
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