Read the newspaper store on your own. Then answer the question: Who is looking for the capsule from a satellite? переведите пожалуйста!
Английский язык
Read the newspaper store on your own. Then answer the question: Who is looking for the capsule from a satellite? переведите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читайте газету магазин по своему усмотрению. Тогда ответ на вопрос: Кто ищет капсулы со спутника?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уравнение В саду посадили 37 кустов ягод кустов крыжовника на 3 больше чем кустов с??ородины и 2 раза меньше чем кустов малины сколько кустов ягод ...
Русский язык