Реакции идущие с образованием осадка газа или воды являются ... реакциями
Разное
Реакции идущие с образованием осадка газа или воды являются ... реакциями
Ответ(ы):
Гость:
Реакции которые идут до конца , у них образуется осадок или газ или вода!
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