Реактивный самолет летит со скоростью 360км\ч. с некоторого момента самолет движет??я с ускорением в течение 10с и последнюю секунду проходит путь 295м. определите ускорение и конечную скорость самолета

Физика

Реактивный самолет летит со скоростью 360км\ч. с некоторого момента самолет движет??я с ускорением в течение 10с и последнюю секунду проходит путь 295м. определите ускорение и конечную скорость самолета

Автор: Гость