Реактивный самолет летит со скоростью 360км\ч. с некоторого момента самолет движет??я с ускорением в течение 10с и последнюю секунду проходит путь 295м. определите ускорение и конечную скорость самолета

Физика
Реактивный самолет летит со скоростью 360км\ч. с некоторого момента самолет движет??я с ускорением в течение 10с и последнюю секунду проходит путь 295м. определите ускорение и конечную скорость самолета
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:10=36 295-36=259 Ответ ускорение 36 скорость 259
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