Реакція сульфатної H2SO4 і нітратної HNO3 кислот.у першу пробірку додаємо декілька кр??пель лакмуса,у другу-метилового оранжевого.Опишіть спостереження.
Химия
Реакція сульфатної H2SO4 і нітратної HNO3 кислот.у першу пробірку додаємо декілька кр??пель лакмуса,у другу-метилового оранжевого.Опишіть спостереження.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лакмус в кислому середовищі набуває червоного кольору, а метилоранж-рожевого.В першій пробірці колір буде червоний, в другій з безкольорового зміниться на рожевий.
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