Ребенок родился, когда отцу было 32 года.Сколько лет отцу, если в данное время сум??а их возрастов 50 дет?
Алгебра
Ребенок родился, когда отцу было 32 года.Сколько лет отцу, если в данное время сум??а их возрастов 50 дет?
Ответ(ы):
Гость:
Когда родился ребенок,сумма возрастов мужика и дитяти возрастала каждый год на 2! Т.е. сейчас отцу 32+(50-32):2=41 год!
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