Ребенок скатываться с ледяной горы на санках. Если пренебречь трением санок о лед и сопротивлением воздуха , то в любой точке горы его: 1) сумма кинетической и потенциальной энергии одинакова 2) кинетическая энергия равна пол...

Физика
Ребенок скатываться с ледяной горы на санках. Если пренебречь трением санок о лед и сопротивлением воздуха , то в любой точке горы его: 1) сумма кинетической и потенциальной энергии одинакова 2) кинетическая энергия равна полной механической энергии 3) потенциальная энергия равна полной механической энергии 4) кинетическая энергия равна потенциальной энергии
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