Ребенок скатываться с ледяной горы на санках. Если пренебречь трением санок о лед и сопротивлением воздуха , то в любой точке горы его: 1) сумма кинетической и потенциальной энергии одинакова 2) кинетическая энергия равна пол...

Физика

Ребенок скатываться с ледяной горы на санках. Если пренебречь трением санок о лед и сопротивлением воздуха , то в любой точке горы его: 1) сумма кинетической и потенциальной энергии одинакова 2) кинетическая энергия равна полной механической энергии 3) потенциальная энергия равна полной механической энергии 4) кинетическая энергия равна потенциальной энергии

Автор: Гость