Ребяят !!! Помогите, вероятность!) Игральный кубик подбрасывают дважды. Определите вероятность того, что при двух бросках выпадет разное количество очков. Результат округлите до сотых. С объяснением, пожалуйста! :*

Гость: Гость:

Игральный кубик имеет шесть граней. На каждой из них изображена одна точка, две, три, четыре, пять и шесть. Мы их так и обозначим цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подбрасывая кубик дважды, мы составляем все возможные комбинации из двух цифр, например: 1, 2; 2, 3; 1, 6; 3, 4; 5, 5 и т. д. Должна получиться 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 комбинация. Теперь считаем случаи, когда число очков ОДИНАКОВО: 1, 1; 2, 2; 3, 3; 4, 4; 5, 5; 6, 6. Всего таких случаев шесть. Значит, 21 – 6 = 15 (число комбинаций с разным количеством очков). Находим вероятность: 15/21 = 5/7 ≈ 0,7.