Ребят что здесь неправильно? Подскажите пожалуйста! 44 б. Задание решено, но в чем-??о ошибка. Хелп 1 фото - задание. 2 фото - решение
Математика
Ребят что здесь неправильно? Подскажите пожалуйста! 44 б. Задание решено, но в чем-??о ошибка. Хелп 1 фото - задание. 2 фото - решение
Ответ(ы):
Гость:
Правильный угол не 2pi/3 а -pi/3 или 5pi/3 находить лучше не с помощью арктангенса а системой: Ну и второй номер соответственно нужно перерешать
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