Ребят, я не понимаю, как составить "План по борьбе с матом"? Нужно написать, а что? Составьте пожалуйста или начните хоть.
Обществознание
Ребят, я не понимаю, как составить "План по борьбе с матом"? Нужно написать, а что? Составьте пожалуйста или начните хоть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым делом надо начать с себя. Ты изменишь свой словарный лексикон и круг твоего общения будет другой, разговаривать будут по другому. Получается так, что все происходит добровольно и осознанно без навязывания.
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