Ребят, мне сказали по ин-ке опросить людей, по вопрос"Может ли 3D принтер напечатать человека?" что думаете по вопросу? Плиз

Информатика

Ребят, мне сказали по ин-ке опросить людей, по вопрос"Может ли 3D принтер напечатать человека?" что думаете по вопросу? Плиз

Автор: Гость