Ребят, мне сказали по ин-ке опросить людей, по вопрос"Может ли 3D принтер напечатать человека?" что думаете по вопросу? Плиз
Информатика
Ребят, мне сказали по ин-ке опросить людей, по вопрос"Может ли 3D принтер напечатать человека?" что думаете по вопросу? Плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да сможет почему нет? Это же 3D
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