Ребят! Мозг не работает вообще!) Сколько будет 213 см квадратных, выраженные в метра?? квадратных! Спасибо заранее

Математика

Ребят! Мозг не работает вообще!) Сколько будет 213 см квадратных, выраженные в метра?? квадратных! Спасибо заранее

Автор: Гость