Ребят! Мозг не работает вообще!) Сколько будет 213 см квадратных, выраженные в метра?? квадратных! Спасибо заранее

Математика
Ребят! Мозг не работает вообще!) Сколько будет 213 см квадратных, выраженные в метра?? квадратных! Спасибо заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1см=100м 1см2=10000м2 213см2=2130000м2
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