Ребят, напишите эссе на тему "для чего теоретическая механика курсанту". Буду очен?? рад почитать ваши варианты
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Ребят, напишите эссе на тему "для чего теоретическая механика курсанту". Буду очен?? рад почитать ваши варианты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I Статика 1. ВВЕДЕНИЕ В СТАТИКУ. 2. СИСТЕМА СХОДЯЩИХСЯ СИЛ. 3. СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИЛ И ПАР. 4. ПЛОСКАЯ ПРОИЗВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СИЛ. 5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИСТЕМА СИЛ. 6. ТРЕНИЕ. 7. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. II Кинематика 8. ВВЕДЕНИЕ В КИНЕМАТИКУ. 9. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА. 10. Сложное движение точки. II Динамика 11. ВВЕДЕНИЕ В ДИНАМИКУ. 12. ДИНАМИКА ТОЧКИ. 13. МЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. 14. ОБЩИЕ ТЕОРЕМЫ ДИНАМИКИ. 15. ПРИНЦИПЫ МЕХАНИКИ. 16. ПРИБЛИЖЕННАЯ ТЕОРИЯ ГИРОСКОПА. 17. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ УДАРА.
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