Ребят, напишите эссе на тему "для чего теоретическая механика курсанту". Буду очен?? рад почитать ваши варианты

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Ребят, напишите эссе на тему "для чего теоретическая механика курсанту". Буду очен?? рад почитать ваши варианты

Автор: Гость