Ребят, напишите три устаревших слова и их значение. Мне еще нужно написать, как они появились и где использовались
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Ребят, напишите три устаревших слова и их значение. Мне еще нужно написать, как они появились и где использовались
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аспиды - ядовитые змеи; Ежели - если; Витязь - храбрый воин, богатырь. 1. В пустынях водится много аспидов. 2. Ежели ты такой храбрый, выходи на бой со мной! 3. И вышел в поле витязь.
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