Ребят нужна ваша помощь! Напишите пожалуйста формулы нахождения V(скорость), S(путь) и t(время) Спасибо всем заранее! :*
Математика
Ребят нужна ваша помощь! Напишите пожалуйста формулы нахождения V(скорость), S(путь) и t(время) Спасибо всем заранее! :*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=V*t S-путь V-cкорость t-время V=S t=SV
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