Ребят нужна ваша помощь! Напишите пожалуйста формулы нахождения V(скорость), S(путь) и t(время) Спасибо всем заранее! :*

Математика

Ребят нужна ваша помощь! Напишите пожалуйста формулы нахождения V(скорость), S(путь) и t(время) Спасибо всем заранее! :*

Автор: Гость