Ребят нужно очень срочно♥Составить по 3 предложения со словами MAKE UP,MAKE OUT,MAKE UP(with sb)Спасибо заранее♥
Английский язык
Ребят нужно очень срочно♥Составить по 3 предложения со словами MAKE UP,MAKE OUT,MAKE UP(with sb)Спасибо заранее♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You have to make up your mind! I don’t know what to make of her behavior. Why wont she make up with me? How is she making out in her university? As far as I can make out, he is a liar. When should I make out this report?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни в стихотворении слова с буквой е. выпиши то из них, в котором буква е обо??начает два звука [й'э].
Математика
Цена конфеты nw1 купил 6 таких конфет и у него еще осталось 100 руб. Сколько денег у не??о было в начале
Русский язык
Алгебра