Ребят нужно очень срочно♥Составить по 3 предложения со словами MAKE UP,MAKE OUT,MAKE UP(with sb)Спасибо заранее♥

Английский язык
Ребят нужно очень срочно♥Составить по 3 предложения со словами MAKE UP,MAKE OUT,MAKE UP(with sb)Спасибо заранее♥
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You have to make up your mind! I don’t know what to make of her behavior. Why wont she make up with me? How is she making out in her university? As far as I can make out, he is a liar. When should I make out this report?
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