Ребят очень нужно пж напишите 2предложения в котором есть определение 2предложения в котором есть обстоятельство и 2 предложения в которых естьдополнение пжпжпж

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Ребят очень нужно пж напишите 2предложения в котором есть определение 2предложения в котором есть обстоятельство и 2 предложения в которых естьдополнение пжпжпж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты красивая девочка (определение) У него есть большой мяч (определение) Я был в лесу Меня здесь не было Ученик нес тяжелый портфель  Человек шел по дороге
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