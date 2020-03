Ребят. Очень просто. Объясню ситуацию: я сделала план, но мне нужен текст, как я ег?? делала. Там я инструкцию приложила, сорри за плохое качество. Просто напишите мне простой рассказ о плане, допустим, своей комнаты. Для того...

Гость: Гость:

My room - my fortress. it not quite large. near the window is the table, and in front of him my big bed. on the Wall about the door, hanging TV, and a number of wardrobe. around the bed is a small mat. I believe that my room cozy and it can be invited guests. моя комната - моя крепость. она не совсем большая. возле окна стоит стол, а напротив него моя большая кровать. на стене около двери, висит телевизор, а рядом шкаф. около кровати лежит маленький коврик. я считаю что моя комната уютная и в неё можно приглашать гостей